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Başkan Bülent Öz, itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümü ve itfaiye haftası sebebiyle Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

27.09.2019 11:48Başkan Bülent Öz, itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümü ve itfaiye haftası sebebiyle Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Personeliyle birlikte kahvaltı yapan Başkan Bülent Öz, personelinin itfaiye haftasını kutladı.

Ziyarette itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Öz, yaptığı açıklamada, "Tarihi 305 yıl öncesine dayanan, vazifesi kendi can güvenliğinin ötesinde başkalarının hayatını ve mallarını korumak; çevreye, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle zarar gelmesini önlemek olan, toplum içerisinde önemli bir görev üstlenerek her daim hazır olma durumunda bulunan kıymetli itfaiye erlerimiz ile itfaiyeciler haftasında bir araya geldik. Her türlü felaket ve acil durumda kurtarma' gayesi güden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan başta ilçemizdeki cefakar itfaiye personelimizin olmak üzere tüm itfaiyecilerimizin haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Bülent Öz, İtfaiye, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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