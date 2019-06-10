Başkan Bulut: Kocaelispor'a sahip çıkma zamanı!

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 14 Haziran'da Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek olan Kocaelispor için yerel yönetimlerden STK'lara kadar herkesi taşın altına elini koymaya davet ederek, "Gün, Kocaelispor'a sahip çıkma zamanı" dedi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "Kocaeli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere tüm STK, dernek, kurum ve kuruluşları elini taşın altına koymaya çağırıyor, maddi- manevi destek ve önerileriyle Kocaelispor'u yarınlarımıza taşımaya davet ediyoruz. Kocaelispor için bir şey yapılacaksa bu kongreden önce yapılmalı ve tüm kent bir kez daha Kocaelispor etrafında kenetlenmelidir. Başka Kocaelispor yok" dedi.

Kaynak: Bültenler