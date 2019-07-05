05.07.2019 11:48
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Bulut'tan Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Başkan Bulut

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, saldırıya uğrayan KOTO 3. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Faruk Bostan ile ilgili açıklama yaptı.

KOTO'nun her bir meclis üyesi gibi, Kocaeli iş dünyasının geleceğine aydınlık bir yol çizmek adına bu göreve seçilen Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' dileklerini sunan ve Kocaeli Emniyet güçlerine güveninin tam olduğunu ifade eden Başkan Bulut, "Faruk Bostan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, toplum ve özellikle ülke ekonomisinin menfaati için ellerini taşın altına koyarak çeşitli görevlere seçilen arkadaşlarımızın böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmasının, sadece KOTO'yu değil tüm iş insanlarını üzdüğünü özellikle ifade ediyoruz. Temennimiz böyle olayların toplumun hiçbir kesiminde yaşanmamasıdır.

Kaynak: Bültenler
faruk bostan, kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:24   Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul'u "sağlığın başkenti" yapacak
13:22   Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına ziyaretlerle başladı
13:22   Asimder'den Vali Bilmez'e teşekkür
13:22   Anketlerde dibe vurdu
13:22   - ABD'de Bağımsızlık Kutlamalarına Siyaset Karıştı- Ülkenin Dört Bir Yanında Şenlikler Düzenlendi
13:22   Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava
13:21   DHA YURT BÜLTENİ-10