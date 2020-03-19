Başkan Bulut'tan fide müjdesi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını söyledi.
19.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:53
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını aktarması sonucu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ta kampanyaya katılarak, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını belirten sosyal medyadan paylaşım yaptı. - KİLİS
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını aktarması sonucu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ta kampanyaya katılarak, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını belirten sosyal medyadan paylaşım yaptı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Abdi Bulut, Ziya Selçuk, Kilis, Politika