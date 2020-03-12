Başkan Bulut'tan İstiklal Marşının kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İstiklal Marşının kabulünün 99. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İstiklal Marşının kabulünün 99. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Bulut, Milletimin vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık karakterinin en zorlu mücadelesini verdiği Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı şartların tarif ve yerini bulduğu İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünü idrak etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bulut, "Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşı, bir Milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Aziz Milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir. Vatansever kimliğiyle Anadolu işgalinin en zorlu dönemlerinde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazi hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS
Belediye Başkanı Bulut, Milletimin vatan sevgisi, hürriyet ve bağımsızlık karakterinin en zorlu mücadelesini verdiği Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı şartların tarif ve yerini bulduğu İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünü idrak etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bulut, "Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşı, bir Milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Aziz Milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir. Vatansever kimliğiyle Anadolu işgalinin en zorlu dönemlerinde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazi hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Abdi Bulut, Türkiye, Kilis, Politika
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