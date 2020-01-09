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Başkan Bulut'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:38Başkan Bulut'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana Türkiye'de "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutladıklarını ifade etti. Başkan Bulut, "Doğru verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensubu arkadaşlarımız düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.Bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle İlimizde görev yapan basın-yayın kuruluşlarının tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar dilerim" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Gazeteciler Günü, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

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