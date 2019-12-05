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Başkan Bulut'un 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl önemi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

05.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:37Başkan Bulut'un 7 Aralık mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl önemi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, mesajında Kilisli vatandaşların 7 Aralık Kurtuluş Bayramını kutlayarak, "I. Dünya Savaşı'nda yurdu işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Kilis yakınlarına gelen İngiliz müfrezesi kışı Kilis'te geçireceklerini bildirerek 6 Aralık 1918 günü Kilis'i işgal etmiş, 22 Ekim 1919 tarihinde İngilizler Kilis'ten çekilerek yerlerini Fransızlara bırakmış ve Fransız işgal kuvvetleri Kilis' i fiilen işgal etmiş. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, İlk Kuvayı Milliye olarak nitelenen çetelerimiz Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş, pek çok şehit verilmiş, boğaz boğaza süngü çarpışmaları olmuş, düşmana büyük kayıp verdirmişlerdir. Kilis halkı Milli Mücadelenin en çetin olaylarına,en zorlu çatışmalarına tanık olmuş İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş,direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda Fransız işgal kuvvetleri Kilis'ten çekileceklerini bildirmiş, Kuvayı Milliyecilerimiz Polat Bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis' e girerek, Hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk Bayrağını çekmişlerdir.Kahraman Kilislilerin gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesidir. Bu anlamlı günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi saygıyla anıyor ve tüm Kilisli vatandaşlarımızın 7 Aralık Kurtuluş Bayramını Kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Aralık, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

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