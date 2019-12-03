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Başkan Bulut'un"Dünya Engelliler Günü" mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

03.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:20Başkan Bulut'un
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Toplumun bir parçası olan engelli vatandaşlar için 3 Aralık tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Bugünde yaşam standartlarının geliştirilmesi, topluma kazandırılması ve toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanmıştır.Engellilik, yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren sosyal bir meseledir. Bu anlamda devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde gerçekleştirdikleri başarılara her gün yenilerinin eklenmesi ve onların yaşama sevinci ile hayata sarılmaları bizler için en büyük mutluluk kaynağı olmalıdır. Bu yönde çocuklarımıza sorumluluk şuuru, empati kültürü, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu aşılayarak, toplum olarak bu duyguları canlı ve aktif tutulmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu yarınlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS

Dünya Engelliler Günü, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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