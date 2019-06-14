14.06.2019 16:08
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Başkan Bulut'un Jandarmanın kuruluşu yıl dönümü mesajı

Başkan Bulut

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Türkiye'nin ve milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini, zaman kavramı gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifada etti.

Bulut, "Jandarma teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında ki başarıları her daim milletimizin güven kaynağıdır.Jandarma Teşkilatımız sağ olsun, var olsun! Allah yar ve yardımcıları olsun! Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Türkiye, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Jandarma, Politika

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