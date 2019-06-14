14.06.2019 16:13
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Başkan Bulut'un tatil mesajı

Başkan Bulut

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, okulların tatile girmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, okulların tatile girmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Geleceğin teminatı olan çocukların zorlu ve koca bir eğitim yılını daha geride bırakıldığını belirtti. Bulut, "Yaz Tatili boyunca dinlenme imkanı bulacak olan öğrencilerimiz, dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirici aktivitelerle ilgilenmeli, bol bol kitap okumalı ve eksiklerini, başarısızlık olarak düşünmeden tatillerini iyi değerlendirerek önümüzdeki yılın hazırlıklarını yapmaya başlamalıdırlar.2018-2019 eğitim öğretim yılını geride bırakarak yaz tatiline giren tüm çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden gayret gösteren eğitimcilerimiz ile velilerimize iyi tatiller diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis, Yaşam

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