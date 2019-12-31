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Başkan Bulut'un yeni yıl mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 yılının Kilis'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış getirmesi temennisinde bulundu.

31.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Başkan Bulut'un yeni yıl mesajı
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 yılının Kilis'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Bulut, kutlama mesajında, yeni yılda milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, kenetlenmiş olarak, kardeşlik içerisinde, azim ve kararlılıkla daha güçlü bir ülke için geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız. Özellikle kardeşliğimizi yücelterek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Türkiye'yi dünyanın güçlü ve itibarlı bir ülkesi haline getirmeye devam edeceğiz. Yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının Ülkemiz ve tüm insanlığa barış getirmesini, ülkemizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler getirmesini diliyorum.Yeni yılın, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu, sevginin arttığı, yüreklerin taştığı ve bütün kalplere ulaştığı, Allah'tan sıkıntısız, üzüntüsüz, barış ve esenlik dolu yeni bir yıl olmasını gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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