Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.
10.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:45
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.
31 Mart seçimlerinden önce Yeni sebze Hali yapacakları taaddüt bulunan Belediye Başkanı Bulut, Geçen hafta başlayan Sebze hali inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bulut, Yeni Sebze halinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, "Mevcut sebze halini çevre yolunun altına taşıyacağız. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Sebze halinin taşınmasıyla birlikte kent içerisindeki trafikte rahatlayacak. Daha modern bir sebze halinde hizmet vereceğiz" dedi. - KİLİS
31 Mart seçimlerinden önce Yeni sebze Hali yapacakları taaddüt bulunan Belediye Başkanı Bulut, Geçen hafta başlayan Sebze hali inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bulut, Yeni Sebze halinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, "Mevcut sebze halini çevre yolunun altına taşıyacağız. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Sebze halinin taşınmasıyla birlikte kent içerisindeki trafikte rahatlayacak. Daha modern bir sebze halinde hizmet vereceğiz" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi
Etiketler : Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Ekonomi
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