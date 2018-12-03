Başkan Bulutlar, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:50



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:50

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm engellilerin bu özel gününü kutladı.Belediye Başkanı Bulutlar mesajında; şunları kaydetti; "Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarihtir. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Ülkemiz, güçlü ve dinamik yapısıyla, sosyal devlet olmanın verdiği anlayışla hareket ederek engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla Ak Parti Hükümetimizin önemli yasaları hayata geçirerek, engellilerimize yönelik memnuniyet verici adımlar atılmıştır.PALANDÖKENİ YENİDEN ŞEKERLENDİRİYORUZEngellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Bu bilinçle ve duyarlılıkla Palandöken Belediyesi olarak Erzurum'un ilk ve tek Engelsiz Yaşam Merkezini inşa ederek hizmete açtık. Yine engeli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak adına 7/24 saat hizmete olan özel dizayn edilen engelsiz yaşam araçları hizmete sunuldu. Engelli kardeşlerimizi isteği üzere evlerin önlerine özel rampalar yapıldı yapılmaya devam edilecek. Belediye olarak yaptığımız tüm çalışmalar da yani yolumuzu, kaldırımımız, parklarımız kısacası hayatımızın her alanın da engelli kardeşlerimize göre yeniden şekillendirdik ve şekillendirmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle Palandöken ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, tüm ülkemizdeki engelli bireylerin "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZURUM