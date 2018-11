Başkan Bulutlar "Palandökeni Prestijli Projelerle Büyütüyoruz"

15 Kasım 2018 Perşembe 13:06



İki dönemdir 'insan odaklı belediyecilik" anlayışından hiç taviz vermeyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, geride bıraktığı 9 yılın tamamını istişareyle taçlandırdı.İlçeye bugüne kadar kazandırılan yatırımlar ve yapılan tüm hizmetlerde halkın öncelik ve beklentilerini dikkate alan Bulutlar, bu anlayış doğrultusunda Palandöken'in çehresini yine Palandöken'in sakinleriyle birlikte değiştirdi. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında birbiri ardına hayata geçirilen prestij yatırımlar sayesinde Palandöken'in Erzurum 'un vitrin ilçesi haline getiren Bulutlar, "Ulaştığımız nokta, insanlarımızın fikir, görüş ve beklentileri doğrultusunda hareket etmenin bir sonucudur. Bir belediye başkanı için başarıya giden yol, kesinlikle istişareden, fikir alışverişinden ve halkla iç içe olmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.Palandöken ilçesine bugüne kadar sayısız hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Bulutlar, "Görev başında olduğumuz süre zarfında belediyemize yeni bir hizmet binası kazandırdık. Nikah sarayını bitirmek üzereyiz, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ni yalnız bırakmadık, Yıldızkent'te ikincisini inşa ettik ve tamamladık. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yaptık. Yıldızkent'te olimpik yüzme yavuzu, hamam, sauna, fitness merkezi ve konferans ve kapalı spor salonu projelerini hayata geçirdik. Kayakyolu'nda Şehitler Parkı ve Millet Bahçesi yaptık, Yenişehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ni kurduk, yakışık 40 taziye ve konuk evi yaptık. Bunlar rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında ilçeye kazandırdığımız yatırımlar oldu. Bizim bir tek muradımız var; o da ilçe halkıyla birlikte Palandöken'i hep ileriye taşımak" diye konuştu.PALANDÖKENİ 2023 YILINA TAŞIMAK İSTİYORUZ"Proje ve hizmet üreterek Palandöken'i daha da büyütmek için biz her daim halkımızın ve esnafımızın içinde olmak durumundayız" diyen Başkan Orhan Bulutlar , şunları kaydetti: "Vatandaşımın ve esnafımın bir sıkıntısı varken, benim rahat etmem mümkün değil. Palandöken halkının hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz artık uzak değil. El ele ve omuz omuza bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tek arzumuz var: o da Palandöken sakinlerinin daha konforlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir" dedi."BÜYÜK SEVGİYLE KARŞILANIYOR"İlçeyi en ücra köşesine varıncaya kadar kapı kapı dolaşan Bulutlar, 'kapımız da gönlümüz de herkese açık' vurgusuyla gittiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyor. Başkan Bulutların ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar, "Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar'ı çok sık görüyoruz, ona kolay ulaşıyoruz ve her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Sunduğu hizmetlerden de oldukça memnunuz" sözleriyle düşüncelerini dile getirdiler. - ERZURUM