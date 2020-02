Başkan Bursa'yı ulaştıran ekiple buluştu

BURSA - .

Bursa 'yı geleceğe taşımak için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırsat buldukça personeliyle bir araya gelmeye de devam ediyor. Daha önce Park Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün sahada çalışan ekibiyle buluşan Başkan Aktaş, şimdi de Ulaşım Daire Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. Gölpark Sosyal Tesislerinde yapılan ve personelin aileleriyle katıldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi ve çocuklarıyla geldi. Karşılıklı sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Aktaş, ulaşım personeline Bursa'nın en önemli sorunları ve Bursa'nın en beğenilen yönlerini sordu. Ulaşım, yeşil alan yetersizliği ve kentsel dönüşüm personelin gözüyle en önemli sorunlar olarak görülürken, tarih kenti olması, turizm değerleri ve doğası da Bursa'nın en beğenilen yönleri olarak öne çıktı. Başkan Aktaş, çocuklara da Bursa tarihi ile ilgili sorular yöneltti.

Büyük bir aileyiz

Büyükşehir Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında hizmet ürettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz büyük bir aileyiz. Vücudun organları gibi düşünün. Gözün, kulağın, elin ayağın nasıl farklı fonksiyonları varsa bizim de bu kente hizmet için farklı görevlerimiz var. Siz, 'ben eşimin de çocuklarımın da sevdiklerimin de ailemin de bu şehirde yaşayan her bir bireyin de hayatını kolaylaştırmak, yollarını yapmak, trafikte rahatlamalarını sağlamak, bu evliyalar, padişahlar şehrine hizmet etmek için işime gidiyorum' psikolojisiyle işe geliyorsanız, inan yaptığınız işten 3-5 kat daha fazla zevk alırsınız. Doğumdan ölüme kadar biz varız. Bu kadar çok işle ilgilenen başka bir kurum var mıdır? Bunu ben yapmıyorum. Biz beraber yapıyoruz. O yüzden her bir makine, ekipman, malzeme kurumun malıdır, bunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu kadar değerli, bu kadar çok alana hizmet eden bir kurumun bir parçası olmak şereftir, onurdur. O'na sahip çıkmak namus borcudur" diye konuştu.