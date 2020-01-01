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Başkan büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu enes'in kulağına ezan okudu

Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu Enes'in kulağına ezan okuduKOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde 2020 yılının ilk doğan çocukların ailelerini kutladı.

01.01.2020 04:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:40
Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu Enes'in kulağına ezan okudu
KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde 2020 yılının ilk doğan çocukların ailelerini kutladı. Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk bebeği Enes'in kulağına ezan okudu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yeni yıllarını da tebrik eden Başkan Büyükakın, '2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur.' dedi.
Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk bebeği Enes'in kulağına ezanını ve ismini okudu. Büyükakın, Enes'in kulağına okuduğu ezan sonrası, 'İsminle yaşa inşallah. Rabbin annene, babana, memleketine, vatanına ve milletine hayırlı uğurlu bir evlat etsin. Bahtın açık olsun. Yüzün hep gülsün inşallah.' diyerek dua etti.
Başkan büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu enes'in kulağına ezan okudu

Tahir Büyükakın, Derince, Güncel

Kaynak: DHA


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