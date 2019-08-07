Başkan Büyükakın, ''Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Derince 91. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisine katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı danışma meclisinde, son günlerde TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınmasıyla vergi gelirlerinden mahrum kalacak gündemiyle alakalı cevap veren Başkan Büyükakın, "TÜPRAŞ konusunu gündeme düşer düşmez hemen Maliye Bakanlığımız ile temasa geçtim. Gereken görüşmeleri yaptım. Pazartesi günü TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ile de temasa geçtim onlarla da gereken diyalogu gerçekleştirdik. Kendilerinin genel müdürlüğü götürme konusunda geçmişten gelen üç yıllık bir çalışmalarının olduğunu söylediler. Ancak vergi merkezini değiştirmede bir kararlarının olmadığını söylediler" dedi.

"DURUMU CİDDİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Konuşmasında bu konunun hassasiyetini TÜPRAŞ'ın yetkililerine ifade ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu durumu ciddiyetle takip edeceğimizi ifade ettik. Bu konuda hassas olmalarını talep ettik. Umarım böyle bir hata yapıp vergi merkezini değiştirme eğilimi içinde olmazlar. Ama şunu bilin içiniz rahat olsun. Maliye Bakanlığının resen vergi dairesinin nerede olacağını yani verginin nereye yatacağını belirleme hakkı var. Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık." şeklinde konuştu.

"DUYARLILIKLA AÇIKLAMA YAPAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınması ve vergilerinin yine bu kente yatırılabileceği gündemiyle hareket edilmesini çok önemli bulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarımıza, konuyu hassasiyetle dile getiren basın mensuplarımıza, değerli milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Bir kez daha Kocaeli gösterdi ki kentin menfaatleri söz konusu olduğunda bir araya gelmeyi biliyor. Ben bu konuda hassasiyet gösteren duyarlılıkla açıklama yapan herkese teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.