Başkan Büyükakın, ''Bu aziz millet için inanılmaz işler yaptık''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele İlçesi Genişletilmiş 61. Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve çok sayıda teşkilat mensubunun hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "2004–2019 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi olarak Başiskele ilçesine 555 Milyon TL yatırım yaptık" dedi.

"KAMULAŞTIRMA BEDELİ 55 MİLYON TL HARCANDI"

Başiskele ilçesinde 562 kilometre içme suyunun, 231 kilometre kanalizasyon hattının, 50 kilometre yağmursuyu hattının tamamlandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu ve benzeri birçok proje için kamulaştırma bedeli 55 Milyon TL harcandığını da dile getirdi. Başiskele ilçesine 4.000 ton asfalt yardımı yapıldığını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte 1400 metrelik Yeniköy Kirazlıbahçe yolunun, 1200 metrelik Beyoğlu Caddesinin, Beyoğlu Caddesindeki köprü yapım işi ile Atakent Mahallesi Azra Sokak, Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nin yanı sıra 2 kilometrelik Emniyet Müdürlüğü yan yollarının yapımı içinde karar aldık" ifadelerini sarf etti.

"BU DAVADA İSİMLERİN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR"

Başiskele Kent Merkezi Giriş Kavşağı için de çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Sizler gibi yol arkadaşlarımla çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu davada isimlerin hiçbir önemi yoktur. Sadece verilen görevler var. Bu görevleri hakkıyla yerine getirme çabası var. Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız ile on yıl beraber çalıştık. Bu hizmetler için İbrahim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bayrağı teslim etti, geldi şimdi aramızda oturuyor. Yaptığı hizmetlerden dolayı bir kez daha kendisinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZE HESAP VERME KISMINI BAŞARIYLA GEÇTİK"

''Bu dava bu şuurla devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bu bayrak bir kardeşimizden bir diğer nefere teslim edilecektir" diyen Başkan Büyükakın, "Bizim tek derdimiz millettir. Milletimizin emanetini taşımak ve onu hakkıyla teslim etmektir. Bizim gayemiz önce milletimize alnımızın hakkıyla hesap vermek sonrada Rabbimize hesap vermektir. AK Parti iktidarlarında elhamdülillah milletimize verdiğimiz hesabı girdiğimiz her seçimden zaferle çıkarak verdik. Cumhurbaşkanımızdan teşkilatımızın her mensubuna kadar bu başarının açıkça ortada olduğunu gösterdik. Milletimize hesap verme kısmını başarıyla geçtik. Geçmiştekiler verdi, şimdi biz de sizlerle birlikte aynı sınavı veririz" dedi.

"BU AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN İNANILMAZ İŞLER YAPTIK"

"Boş konuşmadık, sürekli çok çalıştık" diyen Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile başlayan AK Belediyecilik anlayışını iktidara taşıyarak memleketimizin hizmet standardını yükseltti" şeklinde konuştu. 2004-2019 yılları arasında 365 projenin tamamlandığını da söyleyen Başkan Büyükakın, "İfade ettiğimiz tüm hizmet rakamları inanılmazdır. Geçmiş hükümet dönemlerinde bitirilemeyen işler, temeli atılmış ama yapılamamış işler, hastane kuyruklarında bekleyen vatandaşlarımızın durumu, yani bunların hepsi unutuldu. Bu aziz millet için inanılmaz işler yaptık. Şimdi de daha çok çalışacak ve daha çok hizmet edeceğiz. Bir kez daha bu hizmetleri yapan ve vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. İşte bu güzel hizmetleri hep birlikte tamamladık" vurgusu yaptı.