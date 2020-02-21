Haberler » Güncel » Başkan Büyükakın,Cami cemaatiyle bir araya geldi - Haber

Başkan Büyükakın,Cami cemaatiyle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de cami cemaatiyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

21.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:07Başkan Büyükakın,Cami cemaatiyle bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'de cami cemaatiyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluştu. Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde yerel, ulusal ve uluslararası konular ele alınırken, Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluşmasında "Milletimize yani sizlere hizmet etmek için varız. Millet olmazsa devlet olmaz. Bunu unutmadan, aklımızdan çıkarmadan çalışıyoruz" dedi.

Şeyh Edebali Hazretlerinin, Osman Gazi'yi ve onun şahsında da devlet sorumlularını istikametlendirecek olan hikmet dolu tavsiyeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, cami cemaatinin talep ve önerilerini de dinledi. Halkımızla her fırsatta bire bir irtibat kurmaya çalıştıklarını da dile getiren Büyükakın, "İşte bugün bunlardan bir tanesi daha yapıyoruz. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey ile çok uyumlu çalışıyoruz. Hep birlikte sizlere hizmet ediyoruz. Bakınız birçok proje için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hünkar Çayırı projemiz devam ediyor. İnşallah çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Bir çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun yaşadığı bir alanı Gebze'ye ve kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

Gebze'deki metro projesinden devir alınan askeri kışlada yapılacak çalışmalar hakkında cami cemaatine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Toplu taşımadaki yaşanan eksiklikleri gidermek için de ekibimizle çalışıyoruz. Toplu taşımayı daha cazip hale getireceğiz. Ulaşım hareketliliğin içerisinde yer alan toplu taşımanın oranını artırmaya da çalışıyoruz. Trafik dolaşımında sıkıntılı olan yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Hanibal Kavşağı'nda düzenleme yapacağız. Hal esnafımızın bizden yeni yer talepleri var. Yer çalışmaları konusunda çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:14:23