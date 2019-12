Başkan Büyükakın; "Cumhurbaşkanımızın çalışma temposuna ayak uydurmak zorundayım"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda teşkilat üyesinin de katıldığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Ben iki yerde samimiyetle söylüyorum içim burkuluyor ve kendimi çok duygusal hissediyorum. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı izlediğimiz toplantılar. Cumhurbaşkanımızın çalışma temposunu, onun heyecanını ve gayretini gördüğümde her seferinde içimden bir his şöyle diyor, böyle bir lidere sahipsin, böyle bir liderin ekibinde çalışıyorsun. Onun temposuna ayak uydurmak zorundasın, zorundayız. Cumhurbaşkanımızdan helallik istemek zorundasın. Aynı duyguyu teşkilatlarımızla bulunduğum bütün toplantılarda da yine hissediyorum" dedi."Bütün mazlumlar gözünü dikmiş Türkiye 'ye bakıyor""AK Parti Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına iki yaşındaki çocuğuyla buraya gelmiş, hanım kardeşlerimiz var" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "İşlerini güçlerini bırakmış erkek kardeşlerimiz var. Sizin hakkınız ödenmez. Sizden sadece helallik istenir, hakkınızı helal edin. Biz sizler için çalışıyoruz. Sizlerin bu emeğinin zayi olmaması için bize teslim edilmiş emanetin hakkını bulması ve yerine teslim edilmesi için çalışıyoruz. Bu millete karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Çok büyük emek vermemiz lazım. Bu coğrafya bizim sırtımıza çok büyük sorumluluklar yükleyen bir coğrafyadır. Balkanlardaki çocuklar, Ortadoğu'daki analar, Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimiz, dünyanın bütün mazlumları gözünü dikmiş Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'nin liderinin ne söylediğine bakıyor. Bizimde var gücümüzle çalışıp bunun gereğini yapmamız lazım. Allah'ın izniyle sizlerle birlikte bunu hakkıyla yapacağıma inancım tamdır" ifadelerini kullandı."759 milyon TL harcanarak 448 proje tamamlandı"Geçtiğimiz dönemde 2004-2019 döneminde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, Kocaeli'ne hizmetleri geçen herkese teşekkür ederken, "AK Parti, "Ben" diyenlerin değil "Biz" diyenlerin partisidir. Herkes kendine verilen görevi yerine getiriyor. Bizim tek görevimiz budur. Ne görev verilirse onu yerine getiriyoruz. Onun için bu teşkilatta kimin emeği geçtiyse tüm kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gebze'de 2004-2019 yılları arasında 759 Milyon TL harcanarak 448 projenin tamamlandığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Bin beş yüz on üç ton asfalt yardımı Nisan ayından bugüne kadar olan zamanda gerçekleştirdik. 2004 yılından itibaren 553 kilometre içme suyu hattı, 563 kilometre kanalizasyon hattı, 83 kilometre yağmursuyu hattı, 13 kilometre dere ıslahı, 18 adet içme suyu deposu, 6 adet terfi merkezi ile 4 adet arıtma tesisi yapıldı. Gerçekten çok önemli yatırımlarımız halkımızın hizmetinde" dedi."Hizmetlerimizi tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor"Biz eski belediyelerin hizmet anlayışının nasıl olduğunu, devir aldığımız ve ondan sonra AK Parti belediyeciliğiyle ortaya koyduğumuzdan ibaret zannediyoruz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Ben özellikle gençlere söylemek istiyorum. Çöplerin toplanmadığı bir yerde çöp toplamanın ne kadar başarılı olduğu anlaşılır. Sokaklarda çamur varsa çukur varsa sular akmıyorsa anlaşılır. Onun için bizim hizmetlerimizi tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor" vurgusu yaptı. Konuşmaların ardından danışma meclisi, teşkilat üyelerinin sorularına ve önerilerine cevap verilmesinin ardından tamamlandı. - KOCAELİ