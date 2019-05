Başkan Büyükakın'dan Ulaşımpark çalışanlarına müjde

Ulaşımpark A.Ş.' de çalışan 785 işçiyi ilgilendiren 1. Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında Plaj Yolu Garajı'nda imzalanan toplu iş sözleşmesine UlaşımPark A.Ş.' de görev alan çalışanlar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. İmza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın bayram öncesinde, sözleşmeden dolayı oluşan farkların ödeneceği, maaşların zamlı yatacağı ve bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Öte yandan Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay da işçinin 5 aylık sendika aidatının alınmayacağını ifade etti.

785 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş İşçi Sendikası ve Yerelsen Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası arasında 14 Ocak 2019 tarihinde görüşmelerine başlanan Ulaşımpark A.Ş. işçi personeline yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllığına anlaşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmesi UlaşımPark A.Ş.' de çalışan 785 işçiyi kapsıyor.

GENİŞ KATILIM

İmza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryolu- İş Sendikası Bölge Başkanı Cemal Yaman, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı ve Türk İş İstanbul 1. Bölge temsilcisi Adnan Uyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç,UlaşımPark Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın, il ve ilçe protokolü ve UlaşımPark çalışanları ile aileleri katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

İmza töreninde il olarak konuşan UlaşımPark Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın sözleşmenin çalışanlarına hayırlı olmasını dileğinde bulundu. Demiryolu- İş Sendikası Bölge Başkanı Cemal Yaman ise"2018 yılı 7 ayından itibaren bu süreç başladı. Verdiğimiz bir söz vardı. Sözümüzü tuttuk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartları göz önüne aldık. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

"5 AYLIK SENDİKA AİDATLARINI SİLİYORUM"

Ardından açıklamada bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; " 1 milyon üyesi bulunan büyük bir aileyiz. 1 Mayıs'ta buradaydık. Ramazan'da işçilerimizin yanındaydık. Bugün ise üyelerimizin yanındayız. Sözleşmenin bayram öncesinde imzalanması da sevindirici oldu. Bu noktada sendika olarak işçi kardeşlerimizin 5 aylık sendika aidatlarını da almayacağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN MÜJDELER

Her zaman işçinin yanında olduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Yaptığımız her sözleşmede elimizdeki imkânlar doğrultusunda en iyisini vermeye çalıştık. İçimizin hakkını vermek boynumuzun borcu. Bu noktada çalışanlarımızın mutlu olacağı bir sözleşmeyi imzalamanın mutluluğu içindeyiz. Büyükşehir olarak bir müjde daha vermek istiyorum.Sözleşmeden dolayı oluşan farklar ve bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatacak. Ayrıca maaşınızı da zamlı olarak alacaksınız. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardında imza törenine geçildi. İmza töreninden sonra ise hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi.

İLK YIL YÜZDE 45 ARTIŞ VE SOSYAL PAKET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 'de çalışan işçilere ilk yıl yüzde 45, 2. yıl yüzde 12 oranında zam yapıldı. Ayrıca Ulasimpark A.Ş. çalışanlarına bir maaş ikramiye, her ay yakacak yardımı, her ay 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, her yıl eylül ayında ilkokul, lise ve üniversitede okuyan çocuklar için eğitim yardımı ve isçinin kıdemine göre her bir yıl için emek zammı sosyal paket olarak verildi.

Kaynak: Bültenler