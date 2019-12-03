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Başkan Büyükakın, engelli merkezlerini ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ve İzmit Özel İş Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki engellilerle yakından ilgilendi.

03.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:23Başkan Büyükakın, engelli merkezlerini ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, engellilerin üretim sürecine katılımlarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet toplantısına katılarak üretim tesislerini gezdi. Ayrıca 'te yer alan Özel İş Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni gezen ve burada engelli bireylerin eğitimleri hakkında inceleme yapan Başkan Büyükakın, oğlu Mehmet'in sürpriz hediyesini de aldı.

ÜRETİM MERKEZİNDEKİ TÜM SAFHALARI GEZDİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı mütevelli heyet üyelerinin hazır bulunduğu ilk programda Başkan Büyükakın, üretim merkezindeki tüm safhaları gezerek engellilerle bir araya geldi.

"PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmit'te yer alan Özel İş Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle gezen ve engelli bireyleri yakından tanıyan Başkan Büyükakın, "Mutlu Şehir, engelli bireylerin engelsizce yaşadığı bir şehirdir" ifadelerini kullandı. "Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılımını sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve okul idarecileri eşlik etti.

ENGELLİLERLE YAKINDAN VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE İLGİLENDİ

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ve İzmit Özel İş Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki engellilerle yakından ve samimi bir şekilde ilgilenen, onların mutluluklarına ve sevincine ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edileceğini de vurguladı.


Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

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