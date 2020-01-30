Başkan Büyükakın, "Gereksiz şov ve popülizmden uzak durduk"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışan 20 kişilik ekibi makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik eden Başkan Büyükakın, "Bu gibi afet durumlarında herkesin kalkıp oraya gitmesi kontrolsüz bir trafiğe ve yardımın engellenmesine sebep oluyor. Soğuk kanlı ve sabırlı yaklaştık duruma. Gereksiz şov manasına gelecek, popülizm anlamına gelebilecek hareketlerden uzak durduk" dedi.

"ORAYA GÖNDERECEK BİR EKİBİN OLMASI ÇOK GÜZEL"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan ve felaketten önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeyi sahaya yansıtan ekipleri kutlayan Başkan Büyükakın, "Elazığ'da çalışma gerçekleştiren tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bünyemizde bu gibi doğal afetlerde halkımıza hizmet edecek bir ekibin olması da büyük bir şanstır. Öncelikle GESOTİM'in başkanı değerli Necmi Kocaman kardeşimize teşekkür etmek istiyorum. Afet durumlarına da yıllardır hazırlık yapıyorlar. Gönüllü bir ekip oluşturdular. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Allah bir daha böylesi bir felaketi bir daha göstermesin. Olduğu zaman oraya gönderecek bir ekibin olması da çok güzeldi" açıklamasını yaptı.

"HERKES GİDİYOR BİZDE GİDELİM DEMEDİK"

Depremin olduğu andan itibaren Genel Sekreter Yardımcımızla konuya ilişkin değerlendirmeleri yaptık diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bir taraftan da Vali Bey ile AFAD üzerinden temaslarımızı kurduk. Alandan sürekli bilgi alıyorduk. Ne yapılması gerekiyor konusunda istişarelerde bulunuyorduk. Çünkü böyle durumlarda afet durumlarında herkesin kalkıp oraya gitmesi kontrolsüz bir trafiğe ve yardımın engellenmesine sebep oluyordu. Soğuk kanlı ve sabırlı yaklaştık duruma. Gereksiz şov manasına gelecek, popülizm anlamına gelebilecek hareketlerden uzak durduk. Herkes gidiyor bizde gidelim demedik. Elazığ'dan haber gelmesini bekledik. Orada ki yetkililerle temas kuruldu ve nokta adresler tespit edildi. Ekibimiz de oraya gitti. Sonuçta gerçekten orada ki insanlarımız mutlu bir şekilde bizlere teşekkürlerini ilettiler. Ben bir kez daha deprem bölgesine giden tüm ekibimize ve GESOTİM'e de ayrı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diye konuştu.

TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

AFAD, Kızılay ve ilçe kaymakamlıkların oluşturduğu kriz masası ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür belgesi de takdim eden Başkan Büyükakın, Elazığ'da yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi de aldı. GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman ise, "1999 asrın afetinin de yaşadıklarımızdan ders çıkartarak Elazığ'da devletimizin sıcak ve şefkatli elinin yanı sıra bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla ülkemize olan borcumuzu orada ödeme şansını bir kez daha yakaladık. Tahir Başkanımıza bu şansı bizlere verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.