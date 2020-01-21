Başkan Büyükakın, Gölcüklü muhtarlarla buluştu

Muhtarları tek tek dinleyen, tüm önerilere ve taleplere samimiyetle cevap veren Başkan Büyükakın, "Mahallerimizin eksikliklerini muhtarlarımızdan da dinliyoruz. Bu buluşmalarımızın en büyük faydası mahallelerimizin ihtiyaçlarını önem sırasına göre belirlemek oluyor. Bu sıralamanın en doğru şekilde yapılmasını da yine muhtarlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

"MUHTAR BULUŞMALARIYLA HİZMETLERİMİZE YÖN VERİYORUZ"

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık'ın yanı sıra Bölge Koordinatörü Nihat Abiş de muhtarlarla olan toplantıda hazır bulundu. Muhtarların kendi mahallerindeki vatandaşlarla her gün birlikte olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Gerçekleştirdiğimiz muhtar buluşmalarıyla hizmetlerimize yön veriyoruz. Kocaeli'deki muhtarlarımızla belli periyotlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini sarf etti.

"MUHTARLARIMIZLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray'da gerçekleştirilen toplantıya katılan muhtarlar, tek tek söz almasının yanı sıra talep ve önerilerini de dile getirdi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Yönetime katılımın araçlarını ve yöntemlerini geliştirmeye dönük olan muhtar buluşmalarımıza bugün Gölcük ilçemizle devam ettik. Şehir yönetimlerinin entegrasyonu, kaynakların efektif kullanımını gibi konularda muhtarlarımızla görüş alışverişi gerçekleştirdik. Kocaeli'nin ve Gölcük ilçemizin daha fazla değer üretmesi için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda muhtarlarımız bizim en önemli ekip arkadaşımızdır" şeklinde konuştu.