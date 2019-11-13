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Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'i makamında konuk etti.

13.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:47Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'i makamında konuk etti.

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Kocaeli'deki Koreli firmalar, Kore Savaşı sırasında şehit düşen Türk askerleri, kardeş şehir uygulamaları ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 3 Aralık tarihinde Hyundai markasının düzenleyeceği organizasyona davet eden Jang'e teşekkür eden Başkan Büyükakın, Başkonsolos Jang'e Kocaeli hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, iki ülkenin bağlarının çok sağlam olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli ve güzel ilişkilerin şehirlere olan katkısını da çok önemsiyorum" dedi.

Buluşmada her alanda ortak çalışmalar yapılacağı gibi Marmara havzası açısından da ortak akla uygun yeni yaklaşımların sergilenebileceği dile getirilirken, Güney Koreli firmaların ülke ve kent ekonomilerine yaptığı katkı üzerinde duruldu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Güney Kore, Kocaeli, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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