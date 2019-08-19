Başkan Büyükakın, "Hayra motor, yanlışa fren olun"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partı·sı· İzmit İlc¸e Bas¸kanı Musa Ka^hya ve yo¨netı·mı·ni makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Sizlerden ricamız rahmetli Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi hayra motor, yanlışa fren olmanızdır. İyi işlerde bizlere sahip çıkın, yanlışlarımızda bizleri muhakkak uyarın" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak herkese ve kentin tamamına hizmet üretmek için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Biz yolumuza bakacağız, durmayacağız ve çok çalışacağız" dedi.

KÂHYA, "MUHALEFETİMİZ MİLLİ VE YERLİ OLACAKTIR"

Yeniden Refah Partı·sı· İzmit İlc¸e Bas¸kanı Musa Ka^hya ise kendilerini kabul eden ve çok samimi bir şekilde ağırlayan Başkan Büyükakın'a teşekkür ederken, "Ortaya koyduğunuz tüm güzelliklerde sizleri destekleyeceğiz. Bu ülke bizim. Bugün daha çok kenetleneceğiz" ifadelerini sarf etti. Yerel, ulusal ve uluslararası konuların da değerlendirildiği görüşmede ortaya koyacakları siyasetten de bahseden Kâhya, "Yeniden Refah Partı·sı· olarak muhalefetimiz milli ve yerli olacaktır. Bunun bir ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Sorumluluklarımızın da farkındayız" açıklamasını yaptı.

"TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRET İLE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin güçlenmesine Kocaeli'nden destek vermek için çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Ülkemiz zincirlerini kırdıkça, birtakım planları bozdukça üzerimize oynanan yeni oyunların arttığını da görüyoruz. Ancak necip milletimiz her daim bu oyunları bozmuştur, bozmaya da devam edecektir. Kocaeli'nin; yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olması için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışıyoruz. Daha mutlu, daha güzel, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Kocaeli'ni halkımızla birlikte kuracağız" şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.