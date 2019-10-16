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Başkan Büyükakın, "Her yıl 2 bin 500 sürücüsüne eğitim veriyoruz"

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi.

16.10.2019 13:15Başkan Büyükakın,
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşım hizmetlerinden faydalanması için eğitime önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, simülatörü denedi. Başkan Büyükakın, "Toplu taşıma kontrol sitemleriyle oluşturacağımız Trafik Yönetim Merkezimiz, Akıllı Sinyalizasyon Sistemi ile çağın ve kentimizin gereksinimlerine cevap vermiş olacağız" dedi.

Toplu taşıma sürücülerine yönelik gerçekleştirilen sürücü eğitim programlarının önemini dile getiren Başkan Büyükakın, "Sürücüler ile yolcular arasında ve sürücüler ile engelli yolcular arasında sağlıklı iletişim kurulmasını amaçlıyoruz. Verdiğimiz her eğitimde buna özellikle vurgu yapıyoruz. Her yıl yaklaşık olarak 2 bin 500 toplu taşıma sürücüsüne bu merkezimizde eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.

Otobüs simülatör eğitimleriyle sürücülerin sürüş anında yaptıkları hataların azaltılması ve kazaların en aza indirilerek güvenli ve ekonomik sürüş şartlarının sağlanmasının da hedeflenildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, bakım onarım merkezlerinde de inceleme yaptı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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