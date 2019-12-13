Başkan Büyükakın, HERGES Derneği ile buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Şahin ve heyetine Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde ortaya koyduğu spor ve gençlik alanlarında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hereke bölgesindeki hizmetleri için HERGES Derneği'ne teşekkür eden Başkan Büyükakın, gençlere hizmet üreten sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti.

"KILAVUZ GENÇLİK MODELİNİ ÖRNEK ALDIK"

HERGES Başkanı Mehmet Şahin, Başkan Büyükakın'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken, yaptıkları faaliyetlerde Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik modelini örnek aldıklarını belirterek, "Şu anda amatör liglerde futbol oynayan 8 farklı yaş kategorisinde takımlarımız var. Ayrıca 120 çocuğa bağlama eğitimi veriyoruz. 2019-2020 çalışma dönemimizde bir dizi salon programı gerçekleştireceğiz. Ziyarette hazır bulunan ve bugün burada bulunmayan heyecanlı, nitelikli ve donanımlı arkadaşlarla birlikte Hereke bölgesinde ciddi ve aksiyonel faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

"ARAŞTIRMALARINI VE SORGULAMALARINI İSTİYORUZ"

Yaptıkları faaliyetlerle bölgede yaşayan 4 bin 500 gence ulaştıklarını aktaran HERGES Dernek Başkanı Mehmet Şahin, "Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Ödüllü İlmihal Yarışması düzenledik. Yarışma vesilesiyle gençlerin manevi kültürlerinin gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.Gerçekleştireceğimiz 'Mekke'nin Fethi' programında da dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz" şeklinde konuştu. Gençlerin geleceklerine değer katacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Gençlerimizden okumalarını araştırmalarını ve sorgulamalarını istiyoruz. Ülkesi için bilime, sanata, kültüre, spora ve dünyanın gittiği yeri anlayan bir nesil için bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.