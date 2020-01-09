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Başkan Büyükakın, İstasyon Camii'nde inceleme yaptı

Başkan Büyükakın, Kartepe İstasyon Cami inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

09.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:05Başkan Büyükakın, İstasyon Camii'nde inceleme yaptı

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, İstasyon Cami inşaatında inceleme gerçekleştirdi. Kartepe Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin katıldığı incelemede Başkan Büyükakın'a cami cemaati ve bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yakışır bir caminin hizmet vereceğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda dini vecibelerini yerine getirmede bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Yetkililerden inşaat çalışması hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, projenin bitmesiyle birlikte bölgede ihtiyaç duyulan KOMEK, KARMEK, Kütüphane ve Muhtarlık hizmetlerinin vatandaşla buluşacağını açıkladı. İstasyon Camisindeki incelemeye gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür ederken, Başkan Büyükakın'a da görevinde başarılar dilediler. Kocaeli'ye yapacağı güzel hizmetler için şimdiden Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Kartepe İstasyon Mahallesi sakinleri, caminin tamamlanmasıyla bölgedeki büyük ihtiyaca da cevap verileceğini dile getirildi.


Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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