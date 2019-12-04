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Başkan Büyükakın, Kartepe teşkilatına sunum yaptı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kartepe İlçesi 64. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:59Başkan Büyükakın, Kartepe teşkilatına sunum yaptı
Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İlçesi 64. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş'in yanı sıra davetliler ve çok sayıda teşkilat üyesi danışma meclisinde hazır bulundu. İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilat üyelerine bir sunum yapan Başkan Büyükakın, bir önceki danışma meclisinde talep edilen ve önerilen konular hakkında bilgi verdi.

"Ekibimizle birlikte her konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz"

"Her işimizi istişare ile yapıyoruz" diyerek danışma meclislerinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, bir önceki Danışma Meclisi'nde dile getirilen talep ve önerilere tek tek cevap verdi. Yapılan çalışmaları teşkilat üyelerine anlatan Başkan Büyükakın, altyapıdan ulaşıma, üst yapıdan sosyal alanlardaki her türlü hizmetleri teşkilatla birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugün sizlerin bir önceki danışma meclisi toplantısında dile getirdiğiniz talep ve önerilere cevap veriyoruz. Ekibimizle birlikte her konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 bin 100 ton asfalt yardımı yapıldı

Teşkilat üyelerinin büyük takdirini kazanan sunumda 2019 yılının Nisan ve Kasım aylarında Kartepe Belediyesi ilçe genelinde kullanılmak üzere 12 bin 100 ton asfalt yardımı yapıldığını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "864 kamyon olan bu asfalt desteğimiz ilçe belediyemizin büyük gayretiyle yollarla buluştu" dedi.

Yağmur kanallarının rutin olarak temizlendiğini, Derbent-Maşukiye bağlantı yollarının bakımlarının yapıldığını, Sarımeşe Kızılcık Deresi ıslahının da kısa zamanda başlayacağını söyleyen Başkan Büyükakın, teşkilat üyeleriyle olan buluşmasında hayata geçirilen veya planlanan hizmetler hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Konuşmaların ve yapılan sunumların ardından teşkilat üyeleri ilçenin geneli hakkında talep ve önerileri bir kez daha dile getirdiler. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, AK Parti, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: İHA

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