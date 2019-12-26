Başkan Büyükakın, ''Kentimize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin su ihtiyacına dönük ana isale hattında yaklaşık 5.8 Milyon TL'lik yatırım yapılacağını açıkladı. 1.2 metre çapında CTP ana isale hattında deplase inşaatı gerçekleştireceklerini ve bu sayede ani arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçileceğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Temel amacımız halkımızın hizmetlerinde aksama olmamasıdır. Bu çalışmamızda bir buçuk kilometre uzunluğunda 1.3 metre çapında çelik boru hattının yapımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca, bir adet vana odası, bir adet vantuz odasının yanı sıra bir adet de tahliye odası yapacağız." dedi.

"150 BİN METREKARE ALAN DÜZENLENDİ"

Gebze ilçesinde vatandaşlarla buluşan ve hasbihal ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükakın, Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı hakkında da, "150 bin metrekare alan düzenlenerek Gebze ilçemizde ve bölgede yaşayan insanımızın hizmetine sunuldu. Ocak ayında çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu alanımıza yaklaşık bir milyon sekiz yün bin TL yatırım yaptık. Ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına dönük çalışmalar hayata geçirildi. Spor alanlarından çocuklarımızın oyun alanlarına, yeşil alanların düzenlenmesinden otoparkına kadar tüm sosyal donatılar halkımızla buluştu. Ailelerimiz sevdikleriyle mutlu anlarını Tatlıkuyu Vadimizde yaşıyor" açıklamasını yaptı.

"HASTA NAKİL SAYIMIZ 48 BİN 232 SAYISINA ULAŞMIŞTIR"

Vatandaşların Hasta Nakil araçları hizmetinden duydukları memnuniyeti de dile getirmesi üzerine "Bu bölgemizde dört adet ambulansımızla sürekli hizmet veriyoruz" ifadelerini sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "2019 yılı şehir içi ve dışı yaptığımız hasta nakil sayımız 48 bin 232 sayısına ulaşmıştır. Bu hizmetimizle halkımızın hayır duasını almak bize güç ve enerji veriyor. Hasta Nakil araçlarımız yıl içerisinde karda kışta, sıcakta yağmurda her daim halkımıza hizmet veriyor. Bizler durmadan çalışıyoruz. Çünkü sorumluluğumuz büyük. Vatandaşımızla birlikte kentimize ve ülkemize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.