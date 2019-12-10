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Başkan Büyükakın, Kişinev Belediye Başkanını ağırladı

Başkan Büyükakın, Moldova'nın Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

10.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:27Başkan Büyükakın, Kişinev Belediye Başkanını ağırladı

Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 'nın Belediye Başkanı Ion Ceban ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. İki kent arasında kurulacak bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine değinilen görüşmede, karşılıklı ticari faaliyetlerin artması hususunda da görüş alışverişi yapıldı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ın da yer aldığı birliktelikte kardeş şehir uygulamalarının yanı sıra iki ülke kurumları arasında yapılacak iş birliklerinin de önemine vurgu yapıldı.


Kocaeli, Marmara, Moldova, Kişinev, Güncel

Kaynak: Bültenler

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