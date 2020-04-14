Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır''

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin Kocaeli için önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, turizmin kent ve yurt ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek sektör çalışanlarını tebrik etti.

Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi; "Turizm sektöründe Kocaeli'miz çok önemli fırsatlar sunuyor. Kocaeli doğal güzellikleri, zengin florası, denizi, dağları, ormanlarıyla turizm alanında büyük bir çeşitlilik sağlamaktadır. Aynı zamanda kongre turizminde de büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Medeniyetlere başkentlik yapan kadim kent Kocaeli, tarih sempozyumları ve restorasyon çalışmalarıyla bu alanda da hak ettiği yeri almaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sektörde kentimizi bir üst lige taşıyacak olan Turizm Master Planı çalışmalarımız devam etmektedir. Kocaeli'ni sadece bir sanayi şehri olarak nitelendirenlerin, aynı zamanda turizm sektöründe parlayan bir yıldız olarak görmelerini istiyorum.

Kentimizin turizm sektöründe pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla Kocaeli'nin tanıtımı ve turistik değerlerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, doğa ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz.

Bu hedefler doğrultusunda turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak plânlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, bütün sektör çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."