Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Turizm Haftası'nı kutladı.

14.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:09
Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır''

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin Kocaeli için önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, turizmin kent ve yurt ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek sektör çalışanlarını tebrik etti.

Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi; "Turizm sektöründe Kocaeli'miz çok önemli fırsatlar sunuyor. Kocaeli doğal güzellikleri, zengin florası, denizi, dağları, ormanlarıyla turizm alanında büyük bir çeşitlilik sağlamaktadır. Aynı zamanda kongre turizminde de büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Medeniyetlere başkentlik yapan kadim kent Kocaeli, tarih sempozyumları ve restorasyon çalışmalarıyla bu alanda da hak ettiği yeri almaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sektörde kentimizi bir üst lige taşıyacak olan Turizm Master Planı çalışmalarımız devam etmektedir. Kocaeli'ni sadece bir sanayi şehri olarak nitelendirenlerin, aynı zamanda turizm sektöründe parlayan bir yıldız olarak görmelerini istiyorum.

Kentimizin turizm sektöründe pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla Kocaeli'nin tanıtımı ve turistik değerlerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, doğa ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz.

Bu hedefler doğrultusunda turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak plânlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, bütün sektör çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Turizm Haftası, Kocaeli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır'' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Doktoru 'Hastam' dedi, babasıyla metrobüse binmesine izin verildi - Haber 10:41: SULTANGAZİ'DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER - Haber 10:41: Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı - Haber 10:40: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te İnfaz düzenlemesi görüşmelerine katıldı - Haber 10:40: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderildi - Haber 09:56: Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler