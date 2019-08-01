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Başkan Büyükakın, Kocaelispor yeni yönetimini makamında kabul etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre yapan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ve yönetimi makamında konuk etti.

01.08.2019 15:43 Başkan Büyükakın, Kocaelispor yeni yönetimini makamında kabul etti

''Kocaelispor 'un kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz''

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez'in 41 Forma numaralı hediye ettiği Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Kocaelispor'un başarısının kente büyük değer katacağını bir kez daha dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaelispor 'un kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız, gayret edeceğiz" dedi.

"KOCAELİSPOR'UN SÜPER LİGE ÇIKMASI BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Kocaelispor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, yönetim kurulundan takımın son durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocaelispor'un büyük bir marka değeri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Kocaelispor'un süper lige çıkması bambaşka bir şey. Bu güzel kentin bunu yaşamasını arzu ediyoruz. İnşallah Kocaelispor bunu başaracak" diyerek sözlerini tamamladı.


Tahir Büyükakın, Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor, Güncel

Kaynak: Bültenler

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