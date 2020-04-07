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Başkan Büyükakın; "Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz"

Dikim merkezlerinden biri olan 'Gülen Yüzler'i ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz" dedi.

07.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:35
Başkan Büyükakın;
Dikim merkezlerinden biri olan 'Gülen Yüzler'i ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, kent genelinde korona virüse karşı kullanılmak üzere hem sağlık çalışanlarının hem personelinin hem de vatandaşların ulaşımında kullandığı maske dikim merkezlerinden biri olan 'Gülen Yüzler'i ziyaret etti. Toplamda 20 merkezde KO-MEK'in usta öğrencileri tarafından dikilen maske ve tulumları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "200'e yakın çalışanımızla kentimiz ihtiyaç duyduğu maskeleri ve tulumları burada ve diğer merkezlerimizde dikiyoruz. Günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üreterek Korona virüsle olan mücadeleye çok önemli bir katkıyı sunuyoruz" dedi.

KO-MEK kurs merkezleri ile 'Gülen Yüzler' dahil 20 merkezde, büyük bir özveri ve fedakarlıkla üretim gerçekleştirildiğini ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti. Maske ve tulum diken tüm çalışanlara emekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Öncelikli olarak toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından maskelerin bu alanlarda ve diğer alanlarda kamu görevlilerinin kullanması için gereken maskelerin üretimi için merkezler kurduk. Bununla birlikte günlük 200 tane de tulum üretimi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında üç boyutlu maskelerin üretimini de yapıyoruz" diye konuştu.

Maske ve tulum üretimi gerçekleştiren çalışanlarla yakından ilgilenerek ortaya koydukları gayret için teşekkürlerini sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Maske üretiminde kapasiteyi artıracak adımları da atıyoruz. Bu şekilde hem kentimizin hem de sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Büyükakın; 'Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz' - Haberler

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