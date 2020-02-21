Başkan Büyükakın, "Milletimize hizmet için varız"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluştu. Başkan Büyükakın ayrıca AK Parti Gebze İlçe istişare kurulu üyelerinden Ali Keskin, Yalçın Coştur, Talat Coşkun ve Halil İbrahim Kadıoğlu'nu iş yerlerinde ziyaret etti.Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde yerel, ulusal ve uluslararası konular ele alınırken, Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluşmasında "Milletimize yani sizlere hizmet etmek için varız. Millet olmazsa devlet olmaz. Bunu unutmadan, aklımızdan çıkarmadan çalışıyoruz" dedi.

"HÜNKAR ÇAYIRI PROJESİ"

Şeyh Edebali Hazretlerinin, Osman Gâzi'yi ve onun şahsında da devlet sorumlularını istikâmetlendirecek olan hikmet dolu tavsiyeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, cami cemaatinin talep ve önerilerini de dinledi. Halkımızla her fırsatta bire bir irtibat kurmaya çalıştıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "İşte bugün bunlardan bir tanesi daha yapıyoruz. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey ile çok uyumlu çalışıyoruz. Hep birlikte sizlere hizmet ediyoruz. Bakınız birçok proje için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hünkar Çayırı projemiz devam ediyor. İnşallah çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Bir çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun yaşadığı bir alanı Gebze'ye ve kentimize kazandıracağız" ifadelerini sarf etti.

"TOPLU TAŞIMAYI DAHA CAZİP HALE GETİRECEĞİZ"

Gebze'deki metro projesinden devir alınan askeri kışlada yapılacak çalışmalar hakkında cami cemaatine bilgi aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Toplu taşımadaki yaşanan eksiklikleri gidermek için de ekibimizle çalışıyoruz. Toplu taşımayı daha cazip hale getireceğiz. Ulaşım hareketliliğin içerisinde yer alan toplu taşımanın oranını artırmaya da çalışıyoruz. Trafik dolaşımında sıkıntılı olan yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Hanibal Kavşağı'nda düzenleme yapacağız. Hal esnafımızın bizden yeni yer talepleri var. Yer çalışmaları konusunda çalışmamız devam ediyor" açıklamalarında bulundu.