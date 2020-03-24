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Başkan Büyükakın, özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara da ulaşımı ücretsiz yaptı

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla; Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da ulaşımı ücretsiz oldu.

24.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:48
Başkan Büyükakın, özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara da ulaşımı ücretsiz yaptı

Toplum sağlığı için fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın geçtiğimiz günlerde, devlet kurumlarında çalışan sağlık personellerinin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtmişti. Başkan Büyükakın, bu kez de özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara ulaşımı ücretsiz yaptı. Bugün sabah yürürlüğe geçen uygulamada özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsleri, deniz ulaşımını ve tramvayı ücretsiz kullanabilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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