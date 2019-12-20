Haberler » Güncel » Başkan Büyükakın, Saadet Partisi il yönetimini konuk etti - Haber

Başkan Büyükakın, Saadet Partisi il yönetimini konuk etti

Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimini makamında konuk etti.

20.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:23 Başkan Büyükakın, Saadet Partisi il yönetimini konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Mutlu'ya yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı yapılan görüş alışverişinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hayata geçirdiği ve geçireceği projeler üzerine konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Mutlu ve ekibinden "Doğru yaptığımız her işte bize destek olmanızı, yanlışlarımızı da bize iletmenizi istiyorum" dedi.

"HER ESER ŞEHRİMİZİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

Kocaeli'yi ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle ve halkımızla birlikte şehrin faydasına dönük adımları beraber attıklarını dile getirdi. Başkan Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve ekibiyle olan samimi görüşmesinde, "Bu kent hepimizin. Ortaya koyacağımız her eser şehrimizin değerine değer katacak. Bu güzel işleri de vatandaşlarımızın ve şehrimizin daha güzele ulaşması için çalışan kıymetli insanlarıyla yapacağız" vurgusu yaptı.

"HER GÜZEL İŞTE BİZDE DESTEKLERİMİZİ VERECEĞİZ"

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tahir Büyükakın'a başarılar diliyoruz. Bizi bugün konuk eden ve ağırlayan kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ortaya koyacağı her güzel işte bizde desteklerimizi vereceğiz. Gördüğümüz eksiklikleri de kendisine ileteceğiz" açıklamasını yaptı. Birliktelik yerel, ulusal ve uluslararası gündemin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.


Tahir Büyükakın, Saadet Partisi, Zafer Mutlu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:05   Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası - Haber
17:05   Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" - Haber
17:05   20 bin öğretmen alınacak - Haber
17:04   "Obruklu köy"ün yeni yeri için son hazırlıklar yapılıyor - Haber
17:00   Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:12:01