Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor

Tüm dünya ve ülkemizde olduğu gibi Kocaeli'nin de gündeminin birinci sırası koronavirüs (Covid-19) ve insan sağlığı olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor. Seçildiği ilk günden bugüne hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Başkan Büyükakın verdiği talimatlarla sokak hayvanlarının tedavi ve bakımını üstlenmeye devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR, HER KOŞULDA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYOR

Başkan Büyükakın, sosyal medyadan attığı mesajlarla da bu sevgisini bütün vatandaşlara hissettiriyor. Başkan Büyükakın, son attığı mesaj ve fotoğraflarla da "Koronavirüs ile mücadele süresince sokak hayvanlarımızın her zaman olduğu gibi her türlü tedavi ve bakımını yapmaya devam ediyoruz" diyerek sokak hayvanlarına sahip çıkıldığı mesajını verdi.

Kaynak: Bültenler