Başkan Büyükakın, TRT Haber'e konuk oldu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, TRT Haber'de Fuat Kozluklu'nun sunduğu "Gece Bakışı" programının konuğu oldu. Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) ile başta kentlerin gelişimi üzerinde birçok değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler, belediye başkanları, STK temsilcileri, teknoloji kuruluşları ile kentlerin tüm paydaşları aynı platformda bir araya geleceğini ifade etti. Marmara Uluslararası Kent Forumu'na 25 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının katılacağını söyleyen Başkan Büyükakın, göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojilerinden inovasyona kadar kentlere ilişkin birçok konuyu İstanbul'da tartışmaya açacaklarını dile getirdi.

"YABANCI KONUKLARIMIZ OLDUĞU BİR FORUM OLACAK"

TRT Haber'in İstanbul'da ki stüdyolarında gerçekleşen programda Marmara Uluslararası Kent Forumu yapma fikrinin nereden çıktığı soran Kozluk'ya cevap vererek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Aslında dünyada benzer forumlar ve uygulamalar var. Mesela Londra, Viyana ve Moskova merkezli var. Biz de düşündük ki Türkiye'de ki yerel yönetim deneyimi dünyaya örnekler sunulabilecek bir tecrübededir. Bizde bu benzer bir forumu Türkiye ölçeğinde yapalım istedik ve hareket buradan başladı. Arkadaşlarımız iki yıldır bunun üzerinde çalıştılar ve güzel bir program ortaya çıktı.MARUF, yüksek katılımlı uluslararası ölçekte yabancı konuklarımız olduğu bir forum olacak" ifadelerini sarf etti.

"ÖZEL SEKTÖRDE Kİ TÜM PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELECEK"

Programda bu platformun önemli yanlarından bir tanesi kamu kurumları ile özel sektör bir araya getirmesidir diyen Başkan Büyükakın, "Karşılıklı fikir alışverişinin yanı sıra özel sektörde ki tüm paydaşlar bir araya gelecek. Mesela akıllı belediyecilik uygulamaları bunun bir tarafıdır. Özel sektörde ki bilişimle alakalı yazılımsal ve donanımsal gelişmeler bizim şehir yönetimimizde elimize inanılmaz fırsatlar sunuyor. Kocaeli'nde ve birçok belediyemizde olduğu gibi kavşakların yönetimi buna en güzel örnektir" vurgusu yaptı. İklim değişikliğinden tutunda güvenli erişime kadar birçok fırsatları şehir teknolojileri ile yakalanabileceğini de ifade eden Başkan Büyükakın, "Şehir teknolojileri özel sektörün ağırlıklı çalıştığı bir alandır. Özel sektörle ve tüm paydaşlarımızla yerel yönetimlerin bir araya geleceği bu platform inanılmaz bir tecrübe paylaşımı ortaya çıkarıyor. Diğer bir önemli ayak ise üniversitelerimizin ve STK'larımızın bu foruma dahil olmasıdır. Bütün bir yapıyı bir araya getirmek kıymetlidir. Bilgi paylaşımı anlamına gelmektedir. Hem bu forum Türkiye'de ki deneyimleri öğrenmek, bilgi birikimleri sağlamak çok önemli bir fırsattır" açıklamasını yaptı.

"ŞEHİRLER ARTIK MARKA OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Marmara havzasını koruma amaçlı başlamış ardında Düzce ve Bolu'nun da katılmasıyla on üç ili kapsayan Marmara Belediyeler Birliği'nin önemine bir kez daha değinen Başkan Büyükakın, "Marmara, Türkiye'nin endüstrisini merkezidir. Ticaretin, kültürün, sanatın, finansın velhasıl birçok başlığın merkezidir. Bu merkezimiz Türkiye'nin kalbi gibidir. Böyle bir bölgede yapılacak bu toplantı Türkiye için başlı başına bir anlam ifade edecektir. 12 ana başlığımız olan bu forumda göç ve afetlere karşı dayanıklılığı konu alan ayrı bir başlık olacaktır. Yine içinde bulunduğumuz bölge fay hattı üzerinde konuşlanmış olması nedeniyle birinci deprem bölgesidir. Afet ve afetler birinci derece, akıllı şehirler ve şehircilik uygulamaları yine önemli başlıklarımız arasındadır. Şehirler artık ülkelerle rekabet ediyor. Şehirler artık marka olmak için çalışıyor. Bir şehir bir başka şehir ile yarışıyor. Kendi şehrine daha çok yatırım gelsin turist gelsin o kentte ki insanlar mutlu olsun diye yöneticiler çalışıyor" ifadelerini sarf etti.

"ŞEHİRLERİN SORUNLARINA KARŞI ÇÖZÜM ARAYACAKLAR"

Marmara bölgesindeki şehirler ağ olarak hareket ettiğinde marka şehir yaratma şansının güçleneceğini de söyleyen Başkan Büyükakın, "Yabancı katılımcılarında yer alacağı MARUF'da Hollanda Başkonsolosluğu'nun bize farklı bir katkısı olacak. Play Marmara isimli interaktif ortamda maket üzerinde adeta oyun oynar gibi kentlerin yöneticileri şehirlerin sorunlarına karşı çözüm arayışı içerisinde olacaklar. Projeler geliştirecekler. Bunu da çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" vurgusu yaptı.

"ANKARA'DA ÇEVRE BAKANIMIZLA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dilovası mevcut durumu hakkında soru soran Fuat Kozluklu'ya cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Dilovası bölgesi bizim birinci önceliklerimiz arasındadır. Gerek seçim öncesi ve sonrası bu bölgemiz çalışmalarımızın merkezindedir. Bu çalışmanın ağırlık merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vardır. Dilovası'nda olumsuzlukların yaşanmaması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da Çevre Bakanımız Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirdik. İki saatlik bir çalışma toplantısında bakanımız problemli bölgelerin yeni bir yere taşınması, yeni bir Dilovası inşa edilesi için bir çalışmanın başlatılması talimatını verdiler. Dilovası'nın yeni bir mekâna taşımak yeni bir Dilovası inşa etmek için çalışacağız" ifadelerini sarf etti.

"BİZLER İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN VARIZ"

Marmara Belediyeler Birliği'nin gelecekte ki çalışma süreci hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Büyükakın, "Belediyecilik faaliyeti sürekli yenilenir, şehirlerin yaşamı sürekli devam eder. Ülkemizde nüfusun yüzde yetmiş beşi büyükşehirlerde yaşıyor. Dünyada da benzer bir eğilim var. Büyükşehirlerde yaşayan insanların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. O zaman bizler için altyapı hizmetleri başlı başına mesele oldu. Bizler insanlarımızı mutlu etmek için varız. Bütün yönetimler insan için vardır. İnsanlar köyde de yaşasa kentte de yaşasa yaşadıkları alanların yaşanabilir olmalı ve yaşandığı çevrede mutlu olması gerekiyor. Bizim varlık sebebimiz de temel hedefimiz de budur" diyerek sözlerini tamamladı.