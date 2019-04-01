Başkan Büyükerşen Belediye Önünde Coşkuyla Karşılandı

Başkan Büyükerşen yaptığı konuşmada önümüzdeki 5 yıl boyunca Eskişehirlilerin daha fazla gurur duyacağı bir kent yaratmak için hem kent merkezinde hem de kırsalda önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.

Başkan Büyükerşen, 5. seçiminden de zaferle ayrılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi önünde personeli tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Personele emekleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyemizin çok değerli kadrolarına bu güzel karşılama için yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne dek Eskişehir'de başardığımız işler yalnızca benim yaptığım işler değildir. Büyükşehir Belediyemizin bütün personelinin bu şehrin örnek bir kent olmasında emeği büyüktür. Elbette şüphesiz bu projelere sahip çıkan, bizleri destekleyen hemşerilerimizin de hakkı ödenmez. Önümüzdeki dönemde de hem kent merkezinde hem de kırsalda yapacaklarımızla Eskişehir'i çok daha ileriye taşıyacağız. Söz verdiğimiz gibi Eskişehir'e bahar geldi!" dedi.

Kaynak: Bültenler