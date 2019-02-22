Başkan Büyükerşen'den Örnek Tarım Projesi

Geçmiş yıllarda Sakarya Vadisi kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olan ancak, yanlış tarım politikaları nedeniyle kaderine terk edilen ipek böcekçiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Eskişehir'de yeniden can buldu.

2018 yılında Eskişehir merkez ve ilçelerinde üreticiler tarafından oluşturulan "Kapama Dut Bahçelerinin" sayısı 20'yi geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artması ve ipek böcekçiliğinin Eskişehir'de yeniden önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi üreticiyi desteklemek adına bir yandan milyonlarca domates ve marul fidesini üreticiyle buluştururken, diğer yandan da kaderine terk edilen ancak büyük gelir kapısı olan ipek böcekçiliğine de can veriyor. 2 yılda 160 bin dut fidanını üreticilere ücretsiz veren Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında da üreticiyi bu alanda desteklemeye devam ediyor.

"Projemiz karşılık buluyor, üreticiler dut bahçeleri açıyor"

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi ile verdikleri destek sonrası üreticilerin kendi dut bahçelerini açmaya başladığını belirten Başkan Büyükerşen "Şehrimizin önemli ancak kaybolmak üzere olan değerlerinden biri ipek böcekçiliğinin, zor günlerden geçen üreticimize ek gelir sağlayacağına inanarak 2 yılda 160 bin dut fidanını üreticimize dağıttık. Bugün ise Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalıççık ve Tepebaşı'nda üreticilerimizin kendi dut bahçelerini oluşturduğunu ve projemizin karşılık bulduğunu büyük bir mutlulukla görüyoruz. Çandır, Biçer, Mayıslar, Mollaoğlu Mahallelerimizde üreticimiz kendi bahçelerinde bu işi gelir kapısı haline getirmeye başladı. İki yıl içerisinde bizlerde onlara hem dut fidanı desteği sağlayarak, hem de ziraat mühendislerimiz aracılığıyla ücretsiz danışmanlık vererek üretimi arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu yıl üreticilerimizin oluşturdukları bahçe sayısı 20'yi buldu. İnanıyorum ki bu bahçelerimizin sayısı her geçen yıl artacak ve Eskişehir bu alanda da Türkiye'de örnek üreten bir kent olacaktır" dedi.

"Bu proje için kent merkezinden köyümüze geri döndük"

İpek Böcekçiliği Projesi için kent merkezinden Sivrihisar'a geri döndüğünü belirten genç üreticilerden Çağrı Orhan "Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e kırsalda gerçekleştirdiği projeler için ne kadar teşekkür etsek azdır. Kent merkezinde çalışan biri olarak bu proje için köyüme geri döndüm. Unutulmaya yüz tutmuş bu gibi projeler kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı tekrar ayağa kaldıracaktır" dedi.

Çandır Mahallesi'nden Okan Sagun ise "Yaklaşık 5 yıldır, koza üretmek ve kendime kısa sürede ekstra gelir sağmak amacıyla bu işi araştırıyordum. Arazi satın aldım, etrafını çitle çevirdim, sondaj yaptım, ancak dut fidanı bulamadım. Bulduğum fidanlar ya çok pahalı ya da istediğim kalitede değildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye fidan desteği sağladığını duyunca dünyalar benim oldu. Geçen yıl fidan sırasına yazıldım, bu yıl fidanlarım Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından teslim edildi. Sayın Yılmaz Büyükerşen'e çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler