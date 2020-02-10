Başkan Büyükerşen'den Şehit Tarkan Karaca'nın ailesine taziye ziyareti

Şehir dışı programı sebebiyle cenazeye katılamadığını ifade eden Başkan Büyükerşen ailenin de izni ile Tarkan Karaca'nın ismini açacakları spor merkezine vermek istediklerini belirtti.

Başkan Büyükerşen geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan ve Bahçesaray 'da çığın altında kalarak şehit olan Tarkan Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Karaca'nın geçmiş yıllarda belediye kulübü çatısında önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Büyükerşen "Van'da büyük bir acı yaşadık. Bu acımızı daha da arttıran ise şehitlerimizden birisinin şehrimizden olmasıydı. Cenazesine şehir dışı programım sebebiyle katılamadım. Tarkan evladımız geçtiğimiz yıllarda kulübümüz çatısı altında önemli başarılara imza atmış. Eğer ailemizin de izni olursa biz evladımızın adını Sütlüce Mahallesi'nde açacağımız spor merkezinde yaşatmak istiyoruz. Ben kendisine ve tüm kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere ve tüm ailelere sabırlar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen'e ziyareti dolayısıyla teşekkür eden şehit babası Yasin Karaca ise spora büyük ilgi duyan Tarkan Karaca'nın adının Sütlüce'de açılacak spor merkezinde yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.