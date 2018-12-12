Başkan Büyükerşen Kitap Fuarında Okurlarıyla Buluştu

Dün kapılarını açan Eskişehir Kitap Fuarı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türk eğitim sistemine ve Eskişehir'e kazandırdığı eserlerin hayata geçiriliş anlarının paylaşıldığı 'Zamanı Durduran Saat' isimli kitabını imzaladı.

Başkan Büyükerşen'in kitaplarını imzalayacağı Doğan Kitap standında Eskişehirli kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Okurları ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Büyükerşen, Eskişehirlilerin diğer illere göre daha çok kitap okuduğunu ifade ederek, "Kitaplara veEskişehir Kitap Fuarı'na gösterilen ilgi çok sevindirici. Zamanı Durduran Saat kitabımızın ilk baskısını yaptığı günden bu yana hala böyle ilgi görmesi çok sevindirici" dedi.

Ayrıca Eskişehir Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi şehrin çeşitli noktalarından ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.