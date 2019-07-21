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Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı.

21.07.2019 16:11 Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesaisinin büyük bir kısmını Gebzeli hemşehrilerinden gelen talep, sorun önerilerin hayat geçirilmesine ayırıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana Gönül Belediyeciliği anlayışını kendisine şair edinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Arapçeşmeli aileleri başkanlık makamında konuk eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerin dinledi. Başkan Büyükgöz'e taleplerini ileten Arapçeşme sakinleri, Başkan'a proje ve çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

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