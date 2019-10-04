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Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi

KOCAELİ (İHA) – Köşklüçeşme Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Teknik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

04.10.2019 17:42Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi
KOCAELİ (İHA) – Köşklüçeşme Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Teknik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

Yaklaşan kış ayı sebebiyle Gebze'de çalışmalarına hız veren Fen İşlerine bağlı ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke onarımları gerçekleştiriyor. Yama ve onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmaları da gerçekleştiren ekipler Köşklü Çeşme Mahallesi 529 sokakta sıfır asfalt çalışması yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Teknik hizmetleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel önceliğimiz en az hizmeti almış sokaklarımızdan, caddelerimizden başlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" sebebiyle Koç Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünün düzenlediği programa Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, "Doğanın bir dengesi vardır ve bu dengeyi korumak biz insanların görevi. Biz insanlara düşen görev, onların da yaşam haklarına saygı duymak. Gebze Belediyesi olarak sokak hayvanlarını koruyor, onların yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Sevginizi hayvanlardan eksik etmeyin" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Çeşme, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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