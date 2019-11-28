Haberler » Güncel » Başkan Büyükgöz çalışmaları inceledi - Haber

Başkan Büyükgöz çalışmaları inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçenin dört bir yanında yapılan çalışmaları inceledi.

28.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18Başkan Büyükgöz çalışmaları inceledi
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçenin dört bir yanında yapılan çalışmaları inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen fen işleri müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikbağı ve Köşklüçeşme mahallelerinde başlatılan menfez köprü çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik çalışmaları ve projeleri sahada takip eden Başkan Büyükgöz, menfez köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Köşklüçeşme Mahallesi 557 ve 558/1 ile Beylikbağı Mahallesi 336 ve 327/1 sokaklarını birbirine bağlayacak menfez köprü inşa alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden bilgi aldı. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak hizmete gireceğini dile getiren Başkan Büyükgöz, Gebzelilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve trafik akışını rahatlatacak işlere imza atacaklarını vurguladı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Osmaniye'de turp sezonu, buruk başladı
12:38 Başkan Sarıkurt üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
12:38 Çorlu'da temiz çevre çalışmaları sürüyor
12:38 Gaziantep Polisgücü Spor'un kalesi emin ellerde
12:38 Ustalar kursiyerlerle buluşuyor
12:02 Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 12:44:13