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Başkan Büyükgöz, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz"

Kirazpınar Ortaokulu'nun bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.

09.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:43Başkan Büyükgöz,
Kirazpınar Ortaokulu'nun bayrak törenine katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kirazpınar Ortaokulu'nun bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Bayrak töreni öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, törende yaptığı selamlama konuşmasında, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz ve yaptığımız her hizmet sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak için. Sizlerde bizlerden aldığınız emaneti en iyi şekilde daha da ileriye götüreceksiniz. Sizlere bu anlamada güvenimiz tam. Çok çalışın ve çok kitap okuyun" dedi.

Protokol konuşmalarının ardında bayrak töreni gerçekleşti, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencileri sınıflarına uğurladı. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, daha sonra sınıfları ziyaret etti. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Mustafa Güler, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

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