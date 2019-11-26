Haberler » Yaşam » Başkan Büyükgöz'den esnaf turu - Haber

Başkan Büyükgöz'den esnaf turu

Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret ederek, "Hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:32Başkan Büyükgöz'den esnaf turu
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret ederek, "Hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz, son olarak Yeni Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşıda dükkanları bulunan esnafa, konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmalarhakkında fikir alışverişinde bulundu. Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin esnafları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, "Ticaret hayatının önemli parçası olan esnaf kardeşlerimizin görüşleri bizler için her zaman değerli. Halk Meclisi, halk günü toplantılarının yanı sıra esnaflarımızla da başlattığımız istişare buluşmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Gebzemiz'deki sorunları birlikte çözeceğiz ve kentimizi yine birlikte güzelleştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, daha sonra vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Kocaeli, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:28 Başkan Büyükgöz'den esnaf turu
16:08 Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
14:58 Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
14:58 Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği
14:52 Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:04 Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!
26.11.2019 18:42:21