Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi

Sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ekibiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Devletimizin aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçemizde temel ihtiyaçların aksamadan hemşehrilerimize verilmesi noktasında gerekli tüm...

11.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:50
Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi
Sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ekibiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Devletimizin aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçemizde temel ihtiyaçların aksamadan hemşehrilerimize verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İç işleri Bakanlığı tarafından alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından ekibini acil toplantıya çağırdı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Gebze'de alınacak tedbirleri değerlendiren Başkan Büyükgöz, "Devletimizin aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçemizde temel ihtiyaçların aksamadan hemşehrilerimize verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Değerli hemşehrilerimizden endişeye mahal vermeden sokağa çıkma yasağına riayet etmelerini rica ediyorum" dedi.

Öte yandan Gebze Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve diğer iletişim kanallarından gelen hizmet talepleri, ilgili müdürlükler tarafından anında çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda gelen bir temizlik talebini değerlendiren belediye temizlik ekipleri, şikayet konusu yerde çalışma yaparak vatandaşların talebini yerine getirdi. Çevreye gelişi güzel atılan çöplerin çevre ve insan sağlığını tehdit edebileceğini dile getiren temizlik ekipleri, konuyu kendilerine aktaran sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşların duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sokak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılama adına hayvanların bulunduğu noktalara düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak ihtiyaçlarını gideriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zinnur Büyükgöz, Zonguldak, Gebze, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü Haberler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:55: Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede - Haberler 13:52: Discord'a Arka Plandaki Sesleri Azaltmak İçin Yeni Bir Özellik Geldi - Haberler 13:52: Samsung Galaxy S21'in Kamerası Ekran Altında Olacak - Haberler 13:48: Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü pes dedirtti - Haberler 13:42: Herkesin merak ettiği "Mukaddes Hanım Teyze" Kocaeli'de ortaya çıktı - Haberler 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu 13:08: Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi